У спортплощадки на Стачек несколько часов лежал труп

На видео можно заметить, что рядом с лежащим телом дети играют в мяч. Фото: скриншот видео
На видео можно заметить, что рядом с лежащим телом дети играют в мяч. Фото: скриншот видео

Очевидцы выложили видео с места происшествия в соцсеть.

Во дворе дома на проспекте Стачек Петербурга рядом с игровой игровой площадкой несколько часов лежал труп, сообщили очевидцы в группе “Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербурга”. Видеозапись с места происшествия появилась в социальной сети в воскресенье 28 апреля.

Очевидцы сообщают,что что бригада медиков действительно приезжала в Кировский район Петербурга — но лишь констатировала смерть мужчины, а тело не забрала. Для него выслали специальную бригаду, которая прибыла только спустя 3 часа. Пользователи социальных сетей предполагают, что умерший был бездомным.

На видеозаписи можно заметить, что рядом с лежащим телом дети играют в мяч.

Ранее Gazeta.SPb сообщила о смертельном ДТП на трассе “Кола”.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
кировский район смерть труп
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