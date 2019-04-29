У спортплощадки на Стачек несколько часов лежал труп

Очевидцы выложили видео с места происшествия в соцсеть.
Во дворе дома на проспекте Стачек Петербурга рядом с игровой игровой площадкой несколько часов лежал труп, сообщили очевидцы в группе “Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербурга”. Видеозапись с места происшествия появилась в социальной сети в воскресенье 28 апреля.
Очевидцы сообщают,что что бригада медиков действительно приезжала в Кировский район Петербурга — но лишь констатировала смерть мужчины, а тело не забрала. Для него выслали специальную бригаду, которая прибыла только спустя 3 часа. Пользователи социальных сетей предполагают, что умерший был бездомным.
На видеозаписи можно заметить, что рядом с лежащим телом дети играют в мяч.
Ранее Gazeta.SPb сообщила о смертельном ДТП на трассе “Кола”.