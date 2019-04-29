В аварии на трассе “Кола” погиб человек и пятеро пострадали

На место приехали полицейские, медики и спасатели МЧС. Фото: скриншот видео

На место приехали полицейские, медики и спасатели МЧС. Фото: скриншот видео

После столкновения четырех машин, Nissan Teana загорелась.

В массовом ДТП на трассе “Кола” столкнулись четыре машины, сообщили в ГИБДД Ленобласти 28 апреля. Авария произошла вечером в воскресенье, есть пострадавшие и жертвы.

Видео: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»

На место аварии приехали спасатели МЧС, полицейские, “Скорая помощь”. После ДТП одна из машин загорелась.

Как сообщают инспекторы ГИБДД, столкнулись Nissan Teana, Chery, Nissan X-trail и Renault. Водитель первой из них погиб. Медики госпитализировали пятерых человек из машины Chery. Ее водитель в тяжелом состоянии, пассажиры — среди них 17-летняя девушка — получили травмы средней тяжести.

Авария в Волховском районе Ленинградской области парализовала движение на двух полосах, сообщили очевидцы.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Санкт-Петербурге перевернулся Opel.