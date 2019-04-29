На проспекте Энгельса нашли перевернутый Opel

Перевернутый "Опель" на пр. Энгельса. Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб»/VK

Перевернутый "Опель" на пр. Энгельса. Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб»/VK

В одном из дворов на проспекте Энгельса в Петербурге, нашли перевернутый автомобиль марки Opel (Опель).

Об этом жители Выборгского района сообщили в социальных сетях. Машину обнаружили утром 29 апреля во дворе дома №121, корпус 1. «Опель» был аккуратно припаркован на бок.

Один из очевидцев в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» поделился фотографией. На месте работают сотрудники коммунальных служб.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что на перекрестке Пискаревского на проезжей части перевернулся большегруз.

Сообщается, что до приезда спецслужб прохожие и некоторые участники дорожного движения останавливались и пытались помочь водителю фуры выбраться из машины, а также подвинуть её саму, чтобы хотя бы частично освободить дорогу.