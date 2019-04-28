На перекрестке Пискаревского на проезжей части перевернулся большегруз

В Калининском районе Петербурга на проезжей части «завалился» грузовик.

Около восьми часов вечера 28 апреля на севере Петербурга на пересечении двух оживлённых проспектов – Пискаревского и Маршала Блюхера произошло ДТП, об этом сообщают очевидцы в социальной сети «ВКонтакте».

Сообщается, что до приезда спецслужб прохожие и некоторые участники дорожного движения останавливались и пытались помочь водителю фуры выбраться из машины, а также подвинуть её саму, чтобы хотя бы частично освободить дорогу.

Очевидец в соцсетях, ставший свидетелем дорожно-транспортного происшествия утверждает, что водитель большегруза был в состоянии алкогольного опьянения. Подтверждений данному факту нет.

На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД и МЧС.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что смертельное ДТП у “Лахта-Центра” попало на видео.