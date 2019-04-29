Мигрант из Таджикистана соблазнил 12-летнюю девочку в Шувалово

В Приморском районе Петербурга задержан гражданин Таджикистан, подозреваемый в сексуальной связи с 12-летней девочкой.

Как стало известно Gazeta.SPb, в полицию с заявлением о сексуальном домогательстве обратилась 33-летняя петербурженка. Женщина рассказала правоохранителям, что ее 12-летняя дочь вступила в половую связь с 42-летним мужчиной из Таджикистана. Инцидент произошел в одном из частных домов в Шувалово.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Известно, что мужчина ранее к уголовной ответственности не привлекался. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 134 УК РФ.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что азиат-нелегал год насиловал несовершеннолетнюю дочь своей сожительницы. По предварительным данным, следователи установили, что мужчина нигде не работал и находился на территории России нелегально. Мать пострадавшей ведет асоциальный образ жизни, злоупотребляя спиртными напитками.