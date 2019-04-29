В Шувалово 3-летнюю девочку вытащили из пруда

Девочку доставили в детскую больницу в тяжелом состоянии. Фото: pixabay.com

Девочку доставили в детскую больницу в тяжелом состоянии. Фото: pixabay.com

В семье воспитывают семь детей и за одним ребенком уследить не получилось.

Ребенок свалился в искусственный пруд в микрорайоне Шувалово, сообщили Gazeta.SPb в правоохранительных органах Санкт-Петербурга 29 апреля. Девочка наглоталась воды, сейчас ее доставили в детскую больницу, медики признают, что ее состояние тяжелое.

Несчастье произошло в воскресенье 28 апреля. Семья с 3-летней девочкой гуляла по двору дома на Новоалександровской и каким-то образом ребенок упал в водоем, сообщили в правоохранительных органах Петербурга.

Органы опеки не следят за семьей. При этом родители воспитывают сразу семь детей — уследить за всеми, вероятно, невозможно.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что на Васильевском острове Петербурга девочке дали не то лекарство — это привело к острому отравлению.