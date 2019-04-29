Для веганов разработали специальное приложение VegCode

В феврале 2017 года группа веганов разработало приложение для мобильных устройств, с помощью которого по штрихкоду можно выяснить состав того или иного продукта питания.

Проект был основан тремя друзьями Аленой Кабардиновой, Николаем Дубровским и Анастасией Емельяновой. Идею поддержали веганы и вегетарианцы. Команде удалось собрать на краудфандинговой платформе на создание VegCode 35 тысяч рублей, сообщает Рiter.tv

Принцип использования приложения достаточно прост. Для того, чтобы узнать состав продукта, нужно отсканировать его штрихкод в приложении VegCode. Если он есть в базе данных, то информация о производителе и бренде, вместе со списком ингредиентов появится на экране.

На данный момент база данных VegCode насчитывает 26 000 товаров. Пополнить ее может каждый желающий, отправив приглянувшийся ему продукт на поверку. Для этого достаточно отсканировать штрихкод и добавить в предложенную форму на экране название товара.

Сейчас VegCode находиться на стадии разработок своего ядра и призывает подключаться к работе над улучшением приложения всех желающих.

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