На Русановской неправильно препарированное авто перетащили руками

Машина помешала ещё и скорой. Фото: скриншот из видео

Машина помешала ещё и скорой. Фото: скриншот из видео

В жилом комплексе «Ласточкино гнездо» вопрос с парковкой решается руками. Один из местных жителей перетащил мешавшую ему машину и спустил ей колеса.

Об инциденте рассказали очевидцы. Около полуночи на 29 апреля в жилом комплексе «Ласточкино гнездо», который находится на улице Русановской в Невском районе Санкт-Петербурга, недовольный гражданин сигналил на весь двор.

Ему преградил дорогу ВАЗ-2114. Со слов очевидцев, на вой сигнала никто не откликнулся и тогда недовольный решил перетащить машину своими силами. Ему помогало двое молодых людей.

Машину вынесли и поставили поперек дороги, тем самым загородив въезд во двор. Кроме того, машине ещё и спустили колеса.

Жильцы, наблюдающие за происходящим, рассказали об инциденте в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте». Кроме того, они отметили, что из-за преграждающего дорогу ВАЗа в двор не смогла попасть скорая.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что школьница “заминировала” свою бывшую психбольницу.