В Петербургской филармонии прозвучат мелодии из голливудских фильмов

Сегодня, 29 апреля, в 20:00 в Большом зале Петербургской академической филармонии прозвучит знаменитая музыка из различных голливудских блокбастеров.

Исполнять необычный репертуар будет симфонический оркестр Singolo Orchestra. Руководить коллективом будет виолончелист Дмитрий Ганенко и дирижёр Антон Гаккель.

Эта музыка знакома почти каждому, саундтреки из самых культовых фильмов. Главная тема из фильма «Индиана Джонс» и шпионский нуар их серии кино о «Джеймсе Бонде».

На самом деле композиции давно входят в репертуар многих симфонических оркестров. Некоторые мелодии уже стали своеобразной классикой.

В сегодняшнем концерте зрители услышат части саундтреков из таких фильмов как «Пираты Карибского моря», «Титаник», «Список Шиндлера», «Гладиатор». И многие другие мелодии под авторством известных композиторов Джон Уильямс, Генри Манчини, Эннио Морриконе, Джеймс Хорнер.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что писатель Александр Цыпкин встретил в Вене музыканта Бориса Гребенщикова.