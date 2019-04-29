Задержан мигрант, насиловавший 13-летнюю девочку

В понедельник, 29 апреля, в отделение полиции Приморского района поступила информация об изнасиловании.

К сотрудникам правоохранительных органов обратилась женщина с информацией о том, что с декабря 2018 года по март этого года в частном доме, где она проживает, 41-летний мигрант из Таджикистана совершал с её 13-летней дочерью насильственные действия сексуального характера.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий злоумышленник был задержан, сообщили Gazeta.SPb в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 132 УК РФ о половом сношении с лицом, которое не достигло 14-летнего возраста. Уголовное дело возбуждено СО по Приморскому району ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу.

Подозреваемый был задержан на основании статьи 91 УПК РФ.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что мигрант из Таджикистана соблазнил 12-летнюю девочку в Шувалово.