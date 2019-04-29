Состоялся Межрегиональный Образовательный Форум: современные тенденции развития образования

26 апреля на площадке Azimut hotel в Санкт-Петербурге состоялся Межрегиональный Образовательный Форум: современные тенденции развития образования.

Данный Форум стал успешным продолжением серии образовательных мероприятий, которые проходят также в Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Казани и Ростове-на-Дону. Организатором мероприятия выступила компания ОФИСМАГ.

На одной площадке для обмена опытом собрались более 100 представителей администраций образовательных учреждений. Активные руководители образовательных организаций, стремящиеся реализовать потенциал в науке и социальной сфере, слушали выступления приглашённых лекторов.

Ведущим спикером форума выступила Вероника Валерьевна Пиджакова, директор Всероссийского форума «Педагоги России» с лекцией о формировании культуры образовательной среды, а также рассказала гостям форума об оценке образования. Продолжили образовательную сессию Юлия Арай, региональный представитель фонда «Наше Будущее» и Кирилл Антонов, Лучший молодой учитель года 2018. Лекторы рассказывали о том, как ораторское искусство помогает эффективно выступать на публике, а также погрузили руководителей образовательных учреждений в тему социального предпринимательства, делились профессиональным опытом.

Весь день работала выставка товаров для материального обеспечения учебного процесса из ассортимента ОФИСМАГ.

Всем участникам мероприятия были вручены сертификаты, а беспроигрышная лотерея добавила положительных эмоций: кто-то стал обладателем памятного сувенира, а кому-то повезло больше, и он уехал с мероприятия с новым принтером, магнитно-маркерной доской или внешним аккумулятором.

GazetaSPb стала информационным партнером Форума.