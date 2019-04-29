Интимные фотографии своей бывшей жены распространял в соцсетях петербуржец

Гражданин был передан сотрудникам 81 отдела полиции. Фото: https://pixabay.com
Гражданин был передан сотрудникам 81 отдела полиции. Фото: https://pixabay.com

Чем руководствовался злоумышленник пока неизвестно. Мужчину задержали сотрудники полиции для выяснения этих деталей.

Свои фотографии в социальной сети заметила супруга обвиняемого в распространении фотографий и обратилась с заявлением в полицию. Сотрудниками полиции был задержан мужчина 32 лет. Его задержали в Курортном районе Петербурга, сообщают сотрудники Росгвардии.

Как сообщают в ведомстве, накануне участковый уполномоченный полиции и наряд вневедомственной охраны прибыли к одному из домов на улице Правды в поселке Молодежный, где проживал мужчина. Сотрудники Росгвардии и полиции задержали по данному адресу мужчину, подозреваемого в данном правонарушении. Гражданин был передан сотрудникам 81 отдела полиции.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что мигрант из Таджикистана соблазнил 12-летнюю девочку в Шувалов.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
курортный район происшествие
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Интимные фотографии своей бывшей жены распространял в соцсетях петербуржец
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