Интимные фотографии своей бывшей жены распространял в соцсетях петербуржец

Чем руководствовался злоумышленник пока неизвестно. Мужчину задержали сотрудники полиции для выяснения этих деталей.

Свои фотографии в социальной сети заметила супруга обвиняемого в распространении фотографий и обратилась с заявлением в полицию. Сотрудниками полиции был задержан мужчина 32 лет. Его задержали в Курортном районе Петербурга, сообщают сотрудники Росгвардии.

Как сообщают в ведомстве, накануне участковый уполномоченный полиции и наряд вневедомственной охраны прибыли к одному из домов на улице Правды в поселке Молодежный, где проживал мужчина. Сотрудники Росгвардии и полиции задержали по данному адресу мужчину, подозреваемого в данном правонарушении. Гражданин был передан сотрудникам 81 отдела полиции.

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