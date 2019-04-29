В кафе полицейским предложили выпить и получили штраф в 180 тыс

В заведении на Малом проспекте Васильевского острова Санкт-Петербурге сотрудникам полиции предложили согреться зимним вечером.

Прокуратура Василеостровского района при содействии полицейских провела проверку на предмет соблюдения требований действующего законодательства в работе одной организации общепита.

В ходе проверки было выявлено, что у организации, которая торгует алкогольной продукцией, нет лицензии на продажу спиртного и нет документов, подтверждающих легальность имеющегося алкоголя. Сотрудники правоохранительных органов изъяли спиртное, сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре Санкт-Петербурга.

Затем было возбуждено дело об административном правонарушении. После рассмотрения дела в Арбитражном суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области в отношении организации был вынесен штраф в размере 180 тысяч рублей.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что мужчина доверил свою банковскую карту знакомому, а тот решил сделать ставки на спорт и промотал состояние.