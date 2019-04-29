На Трефолева в результате ДТП пострадала женщина

В каком она находится состоянии – пока не удалось выяснить.

Обо всем стало известно сегодня, 29 апреля. Информацией о дорожно-транспортном происшествии поделился очевидец в социальной сети «Вконтакте» пару минут назад. По предварительным данным, участниками аварии стали автомобиль и пешеход. Горожанин рассказал, что на улице Трефолева у дома номер 37 машина ехала по трамвайной полосе – в этот момент она наехала на петербурженку. На место уже прибыли сотрудники правоохранительных органов, а также карета скорой помощи. Пока что никаких официальных данных не поступало.

«Есть вероятность, что она из трамвая щеманулась не на тротуар на свою сторону, а сразу через встречку», — предполагает один из комментаторов, сетуя на неосторожных пешеходов.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что «топорный метод»: водитель Lancer разбил стекло Land Rover топором. К счастью, кроме автомобиля никто не пострадал.