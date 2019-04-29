В результате столкновения «Нивы» и Infiniti на Будапештской пострадал 10-летний мальчик

По данному факту проводится проверка. Фото : https://pixabay.com
По данному факту проводится проверка. Фото : https://pixabay.com

Ребенка госпитализировали с подозрением на ушиб грудной клетки.

Дорожно-транспортное происшествие во Фрунзенском районе произошло сегодня около 17:25, сообщает Отдел пропаганды УГИБДД.

Там столкнулись на перекрестке проспекта Славы и Будапештской улицы автомобили «Нива» и Infiniti. Как сообщают в ведомстве, иномарка по инерции совершила столкновение со стоявшими на перекрестке 2-мя транспортными средствами после.

В результате столкновения пассажир иномарки – мальчик 10 лет – получил травмы. Ребёнок госпитализировали. Врачи зафиксировали возможный ушиб грудной клетки.

По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что на дороге решили применить «Топорный метод»: водитель Lancer разбил стекло Land Rover топором.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
дтп происшествие фрунзенский район
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