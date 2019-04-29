Петербуржца наказали за разбитые по пьяни окна у соседей

Обвиняемый раскаялся в содеянном в зале суда. Фото: pixabay.com
Обвиняемый раскаялся в содеянном в зале суда. Фото: pixabay.com

Мужчина получил условный срок за свое странное поведение.

Об этом стало известно сегодня, 29 апреля. Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга признал обвиняемого виновным и назначил ему наказание в виде условного и испытательных сроков на полтора года.

Напоминаем, мужчина летом 2018 года немного выпил и решил повеселиться. Гуляя под окнами дома 15 по Пражской улице, он побил три окна. Чтобы разбить последнее, он даже залез на балкон.

В общей сложности хулиган повредил имущество жильцов квартир на 18,5 тысяч рублей. Почему вдруг он так себя повел – непонятно. В зале суда виновный раскаялся и заявил, что больше никогда не будет себя так вести, говорится в сообщении объединенной пресс-службы городских судов.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в результате столкновения «Нивы» и Infiniti на Будапештской пострадал 10-летний мальчик. Врачи диагностировали у него ушиб грудной клетки.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
суд хулиган
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