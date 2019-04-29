«Игру престолов» обвинили в плагиате русских народных сказок

Джон Сноу – классический Иван, считают эксперты.

Об этом стало известно сегодня, 29 апреля. Своими наблюдениями поделился доцент кафедры культурной антропологии и этнической социологии СПбГУ Дарья Васильева в разговоре с «Российской газетой». Ученая заверила, что Джон очень похож на Ивана из русских народных сказок. Персонажа даже в кельтско-германских языках часто называют «безголовый Джон».

Также Васильева отметила, что Джон, как и Иван, проходит важные этапы – он уходит из дома, преодолевает сложности на пути и становится в итоге лидером. Специалистка считает, что, основываясь на этих знаниях, можно предположить, чем закончится сага.

Она уверена, что Джордж Мартин основывался на сказках. Он заимствовал из них не только персонажей, но также мотивы и некоторые сюжетные повороты.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что стартовал последний сезон сериала “Игра Престолов”.