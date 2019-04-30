Специалисты рассказали, какого цвета большинство машин в России

Россияне чаще всего отдают предпочтение черным, серым и белым автомобилям.

Об этом стало известно 29 апреля благодаря аналитикам портала «Авто.ру». Они рассказали не только о самых популярных цветах, но также о тех, которые встречаются на улицах реже всего. Оказывается, что классику предпочитает абсолютное большинство – нет ни одного региона в России, где цветных машин было бы больше, чем черных, белых и серых. Любопытно, что черных авто больше всего в Ингушетии, Чечне, Москве, а также Санкт-Петербурге. При этом в Северной столице не очень-то любят белые авто.

Что касается цветных автомобилей, то отличилась Ленинградская область – там таких чуть больше 33%.

Четвертым по популярности цветом для машины считается синий. А вот самыми непопулярными цветами стали розовый и желтый.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Петербурге появился рейтинг Яндекса о проблемах автомобилистов.