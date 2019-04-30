На остановке на улице Ленсовета нашли пистолет

Жителю Московского района посоветовали оставить оружие там, где лежало. Фото: https://vk.com/unreleased_dtp
Жителю Московского района посоветовали оставить оружие там, где лежало. Фото: https://vk.com/unreleased_dtp

В социальных сетях принялись обсуждать модель, назначение и что с ним теперь делать.

Житель Московского района Петербурга нашел на автобусной остановке пистолет, о чем сообщил в социальной сети 30 апреля, сопроводив новость фотографиями. Остановка находится на улице Ленсовета в Санкт-Петербурге.

Фото: https://vk.com/unreleased_dtp

Автор сопроводил фото комментарием: “Видимо, сегодня ограбление пойдёт не по плану”. Пользователи социальных сетей при этом не уверены, что оружие является боевым — большинство склоняется к мысли, что кто-то забыл на остановке пугач или стартовый пистолет, который используют для дачи звукового сигнала на соревнованиях. Точно никто, разумеется, не знает: пистолет может оказаться пневматическим или игрушечным, или вообще может быть зажигалкой. Тем не менее, пользователи советуют сообщить о находке в полицию или хотя бы оставить его там, где он лежал.

Фото: скриншот комментариев

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Выборге чуть не застрелили коллектора.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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