Садовый дом в Красном селе не пережил пожар

Пожар удалось ликвидировать в течение часа. Фото: «Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село» / ВКонтакте
Пожар удалось ликвидировать в течение часа. Фото: «Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село» / ВКонтакте

Вечером 29 апреля в частном доме в Красносельском районе произошло возгорание. Жертв нет.

ГУ МЧС по Санкт-Петербургу сообщает о том, что сообщение о возгорании на Кировской улице, 12, поступило около 22:30 прошлым вечером.

Очаг возгорания был ликвидирован через час в 23:27. Дом на садовом участке сгорел дотла, его пришлось демонтировать.

В ликвидации возгорания принимали участие три расчета пожарных, то есть 15 человек личного состава. Информации о пострадавших в огне не поступало.

Местные жители в комментариях в группе ВКонтакте «Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село» сообщают, что около недели назад в этом же доме горело строение рядом с забором.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что пожар в квартире над «Магнитом» тушили 20 пожарных. Над магазином горела трехкомнатная квартира.

Анастасия Шистерова, Gazeta.SPb
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