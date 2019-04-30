В ателье пришел “налоговый инспектор” и попросил сложить деньги в коробку

Неизвестный заявил, что коробку с деньгами из кассы нужно обязательно опечатать. Фото: pixabay.com

Неизвестный заявил, что коробку с деньгами из кассы нужно обязательно опечатать. Фото: pixabay.com

Сотрудница магазина на Приморском шоссе обнаружила пропажу 108 тысяч после его ухода.

После прихода «сотрудника налоговой» из ателье на Приморском шоссе Петербурга пропало свыше 100 тысяч рублей, сообщили Gazeta.SPb в МВД Санкт-Петербурга 30 апреля.

В полицию Курортного района Петербурга обратилась женщина, которая рассказала, что в понедельник 29 апреля в ателье пошива одежды пришел неизвестный. Он представил налоговым инспектором и заявил, что должен «изъять документы» — в полиции не уточняют, о каких именно документах идет речь.

Кроме этого “инспектор” заявил, что выручку магазина необходимо убрать в коробку и опечатать. На сохранности денег это сказалось негативно: когда мужчина ушел, женщина обнаружила, что в коробке уже ничего нет — пропало 108 тысяч рублей, сообщили в МВД Санкт-Петербурга. Сейчас полицейские проводят проверку.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что грабителя, который украл у женщины украшения в Петро-Славянке, задержали.