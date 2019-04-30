Уволенного слесаря вернули на работу через суд и прокуратуру

Мужчину выгнали за прогул, но тот решил защищать свои права. Фото: pixabay.com

Мужчину выгнали за прогул, но тот решил защищать свои права. Фото: pixabay.com

Мужчина получит моральную компенсацию от управляющей компании.

Слесарь вернулся на работу в УК “Ржевка” после вмешательства прокуратуры, сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре Санкт-Петербурга 30 апреля. Мужчину уволили за прогул, но теперь заплатят ему моральную компенсацию.

По данным ведомства, управляющая компания допустила несколько грубых нарушений при увольнении мужчины. Дело отправилось в Красногвардейский суд Петербурга, где в итоге решили, что петербуржец вернется на работу и получит моральную компенсацию. В прокуратуре Санкт-Петербурга не уточняют, прогуливал ли в итоге мужчина работу или нет.

Управляющую компанию могут оштрафовать за нарушение трудового закона.

Средняя зарплата слесаря в Санкт-Петербурге составляет 40 тысяч рублей, по данным в сети.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что после прихода “налогового инспектора” в ателье Петербурга пропали деньги.