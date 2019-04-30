Зарубежные посылки предложили обложить единым сбором

Российские ретейлеры обратились к вице-премьеру Дмитрию Козак с предложением заменить пошлины на дорогостоящие посылки из-за рубежа единым сбором в 15%.

Исходя из этой инициативы, иностранные посылки предлагается облагать единым налогом независимо от цены товаров. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Свое предложение ретейлеры объяснили необходимостью уравнять условия, в которых работают иностранные и отечественные компании в сфере электронной коммерции.

Оператором сбора ритейлеры предложено сделать «Почту России».

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что В России обсуждают введение нового экологического налога. Главным источником загрязнений сточных вод являются предприятия, которые сбрасывают недостаточно очищенные отходы.

Для того, чтобы простимулировать процесс улучшения очистных систем на предприятиях, предложено ввести новый экологический налог.