10 суток в изоляторе побудили мужчину выплатить долг по алиментам

Фото: Рixabay
Фото: Рixabay

Петербуржец пересмотрел свои взгляды на задолженность перед своим сыном по алиментам, отсидев 10 суток в изоляторе.

По решению суда отец обязан ежемесячно выплачивать денежное содержание сыну в размере ¼ части от своего дохода. Должник уклонялся от алиментных платежей, накопив задолженность перед ребенком в размере 350 000 рублей.

Суд, рассмотрев материалы, назначил должнику 10 суток ареста. После того, как алиментщик отбыл свое наказание, он стал активно предпринимать меры для погашения задолженности. Петербуржец встал на учет в Центр занятости населения и начал выплачивать текущие алименты, погашая одновременно долг, уже накопившийся перед сыном.

На данный момент мужчине осталось выплатить 100 000 рублей денежного содержания, а также продолжать совершать ежемесячные платежи до совершеннолетия ребенка.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что отец выплатил алименты дочкам, чтобы продать квартиру.

Владимир Колодчук, Gazeta.SPb
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