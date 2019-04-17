Отец выплатил алименты дочкам, чтобы продать квартиру

Житель Петербурга должен был отдавать половину доходов детям.

Житель Санкт-Петербурга попытался продать квартиру — оказалось, что судебные приставы не дают это сделать из-за долгов по алиментам, сообщили Gazeta.SPB в УФССП 17 апреля.

Петербуржец накопил долг в 263 тысячи перед тремя детьми — по решению суда, он должен был отдавать половину своего дохода на их содержание. Двум дочкам уже исполнилось 18 лет, третьей еще только восемь, передают в УФССП Петербурга.

Судебные приставы Петербурга уже обратили внимание на банковские счета жителя Приморского района Петербурга и запретили выезд за границу. Мужчине даже назначили 60 часов обязательных работ, но главной проблемой стал запрет на продажу недвижимости — петербуржцу подвернулась удачная сделка. Сейчас он нашел деньги и ограничения сняты, сообщили в УФССП Петербурга.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что сотрудника жилинспекции обвинили в получении взяток.