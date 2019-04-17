Бывшего сотрудника жилищной инспекции обвинили в получении взяток на сумму 3,5 млн рублей

Обвиняемый не составлял протоколы об административных правонарушениях и систематически брал взятки, по версии следствия. Фото: https://pixabay.com

Обвиняемый не составлял протоколы об административных правонарушениях и систематически брал взятки, по версии следствия. Фото: https://pixabay.com

Дело экс-сотрудника будут рассматривать в судебном порядке. Следствие собрало достаточно доказательств его вины.

Невский районный суд Петербурга принял к производству уголовное дело в отношении Александра Крючкова, которого и обвиняют в превышении своих полномочий и получении взяток. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Обвинение полагает, что мужчина, занимая должность главного специалиста – государственного жилищного инспектора Санкт-Петербурга отдела контроля и надзора Калининского, Невского районов Государственной жилищной инспекции Петербурга, решил организовать удобную для себя преступную схему.

Так, он предложил “закрывать глаза” на недостатки во время проверок в домах, находящихся на обслуживании в управляющих организациях, входящих в холдинг ПАО «ГИТ». А это порядка пяти управляющих компаний Петербурга.

Крючков не составлял протоколы об административных правонарушениях. А после обвиняемый предложил представителю ПАО “ГИТ” систематически давать ему взятки — не менее 30 тысяч рублей за одну проводимую проверку. Таки образом за пять месяцев он получил 3 455 000 рублей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что экс-ректору Аграрного университета продлили арест до лета.