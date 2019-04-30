В Петербурге понятие малообеспеченной семьи изменят

Еще больше граждан смогут воспользоваться социальной помощью. Фото: pixabay
Еще больше граждан смогут воспользоваться социальной помощью. Фото: pixabay

Малообеспеченным семейством теперь будут считаться те, у доход ниже размера двух прожиточных минимумов в расчете на ребенка. Этот вопрос рассмотрели на заседании в Правительстве.

О том, что петербургские чиновники планируют изменить понятие малообеспеченных семей, сообщил председатель ответственного комитета Правительства города.

К данной категории будут относиться граждане, чей доход составляет сумму меньше двухкратного размера величины прожиточного минимума в расчете на ребенка, заявил председатель комитета по социальной политике Александр Ржаненков.

Заседание по данной теме прошло в Смольном 30 апреля.

Чиновники пояснили, что эта мера позволит повысить реальные доходы малообеспеченных семей, так как размер двукратной величины прожиточного минимума составит 22 111 рублей. Такое изменения позволит увеличить количество семей, которые смогут воспользоваться мерами социальной поддержки.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что многодетные семьи смогут бесплатно сходить в Ленинградский зоопарк.

Анастасия Шистерова, Gazeta.SPb
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