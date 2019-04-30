В Ленобласти продолжается расследование убийства мужчины в Сертолово

Следственный эксперимент. Фото: СК РФ по Ленобласти
Следственный эксперимент. Фото: СК РФ по Ленобласти

СК РФ по Ленобласти продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту убийства 46-летнего мужчины, который с огнестрельным ранением груди был доставлен в Сертоловскую городскую больницу.

Следователи и криминалисты следственного управления выехали на место происшествия и осмотрели тело погибшего, а также место преступления, где обнаружили и изьяли предполагаемое орудие преступления, гильзы и другие предметы.

По версии следствия, вечером 23 апреля 2019 года участники конфликта вместе пребывали на территории ДНТ «Петровское» в городе Сертолово Всеволожского района Ленобласти. В ходе ссоры подозреваемый выстрелил из огнестрельного оружия в своего оппонента, после чего скрылся с места преступления, а потерпевший был госпитализирован в больницу, где скончался.

После совершенного преступления подозреваемый некоторое время скрывался от правоохранительных органов. Накануне вечером 37-летний мужчина добровольно явился в следственный отдел СК России, где с его участием следователь провел необходимые следственные действия.

В настоящее время подозреваемый задержан в процессуальном порядке, решается вопрос об избрании ему меры пресечения и предъявлении обвинения.

Расследование продолжается.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что мужчина получит 16, 5 лет тюрьмы за убийство людей в лесу.

Владимир Колодчук, Gazeta.SPb
ленобласть происшествие следственный комитет убийство
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Шоу по мотивам фильма «Аватар» покажут шоу Cirque du Soleil В Петербурге
На майские праздники в Ленобласти усилят меры по обеспечению правопорядка
Индийские военные опубликовали фото следов снежного человека
Мозаичное панно «Афганистан», предназначенное для метро, продают на Avito
В Ленобласти продолжается расследование убийства мужчины в Сертолово
В Петербурге понятие малообеспеченной семьи изменят
Санкт-Петербург стал одним из самых джазовых городов России
С 1 мая в Петербурге туристам подскажут путь волонтеры на сегвеях