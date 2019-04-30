В «Метрострое» прокомментировали абсурдную ситуацию с панно «Афганистан»

В компании прокомментировали продажу мозаики. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев
В компании прокомментировали продажу мозаики. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

Сообщение о том, что на площадке для объявлений появилось сообщение о продаже панно «Афганистан», которое должно было украсить станцию метро «Проспект Славы», прокомментировали в ОАО «Метрострой».

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что объявление на Avito выложил директор компании «Тесер» Егор Быстров. В объявлении говорится, что панно выполнено из материала смальта и его площадь – 96 квадратных метров.

«Ситуация действительно патовая. Согласно закону, все платежи, целевое назначение которых заключается в оказании услуг или работ в рамках выполнения данного конкретного госконтракта, должны проходить через обособленный счет. Это обязательно как для генподрядчика, так и для субподрядчиков. У компании «Тесера» такого счета нет», — сообщают в пресс-службе ОАО «Метрострой».

В «Метрострое» отмечают, что платеж на 10 млн рублей, предназначенный в качестве аванса компании «Тесера», был включен ОАО «Метрострой» в реестр платежей, однако не был акцептован по вышеуказанным причинам.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что мозаичное панно «Афганистан», предназначенное для метро, продают на Avitо.

Анастасия Шистерова, Gazeta.SPb
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