1 мая в Петербурге начинается сезон летних кафе

Комитет имущественных отношений (КИО) Санкт-Петербурга официально сообщил о начале сезона летних уличных кафе. Сезон будет идти с 1 мая до 30 сентября.

Предприниматели уже могут заняться оформлением новых договоров или продлением имеющихся.

О готовности к рассмотрению заявок заявило городское государственное казенной учреждении (СПб ГКУ) «Имущество Санкт-Петербурга». Организация принимает заявки на установку нестационарных объектов торговли для размещения летних кафе. В частности, террасы, веранды, выносные столики.

Участие в акуцине для желающих устроить летнее кафе не предусмотерно. Договор подписывается на срок до 5 лет, а после может быть продлен.

На сегодняшний день в городе работает, по количеству соответствующих договоров, 293 летних кафе, которые примыкают к основным кафе, 105 договоров подразумевают площадки у временных круглогодичных объектов общепита и 23 — отдельные летние кафе.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Санкт-Петербурге откроются ещё две перехватывающие парковки.