Владелица незаконного казино в Петербурге может сесть на 4 года

На данный момент материалы уголовного дела переданы во Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга для принятия дальнейшего решения.

Районная прокуратура, в свою очередь, обвинительное заключение в отношении подозреваемой утвердила. Женщина обвиняется в незаконной организации и проведении азартных игр.

Следствие установило, что обвиняемая организовывала нелегальную игорную деятельность с целью получения дохода. Она оборудовала игровыми автоматами и средствами защиты от посторонних помещение одной из квартир жилого дома, расположенного во Фрунзенском районе.

Женщина вела незаконную деятельность вплоть до задержания сотрудниками правоохранительных органов, сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре Санкт-Петербурга.

Сейчас дело передано в суд. Обвиняемой грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 4 лет и штраф до 500 тысяч рубле.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что бывший работник украл из сейфа работодателя 740 тыс рублей.