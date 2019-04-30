Бывший работник украл из сейфа работодателя 740 тыс рублей

Прокуратура Василеостровкого района уже утвердила обвинение в отношении подозреваемого в совершении кражи в крупном размере.

Согласно версии следствия, обвиняемый был трудоустроен в ООО «Эксполюкс». Он работал там до декабря 2018 года, однако потом неожиданно уволился.

На следующий день после увольнения, подсудимый пробрался в нежилые помещения. Данные помещения находятся на втором этаже здания, в котором расположена вышеупомянутая организация. Обвиняемый попал туда при помощи ключей, которые у него имелись, сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре Санкт-Петербурге.

Пробравшись в кабинет директора организации, обвиняемый при помощи металлической стамески вскрыл дверцы сейфа и похитил денежные средства в сумме порядка 740 тысяч рублей.

В последствии мужчина скрылся с местом преступления, однако после был задержан.

На данный момент материалы уголовного дела направлены в Василеостровский районный суд для дальнейшего рассмотрения.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что трех работников организации оштрафовали за пожар.