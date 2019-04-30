Трех работников организации оштрафовали за пожар

Пожар попал на видео. Фото: http://lenobl.sledcom.ru
Пожар попал на видео. Фото: http://lenobl.sledcom.ru

Директору по производству, мастеру по ремонту техоборудования и мастеру склада готовой продукции предъявлены обвинения в несоблюдении правил безопасности.

Все трое являются работниками ООО «Полипласт Северо-Запад». Их обвиняют в нарушении правил безопасности, которое понесло по неосторожности крупного ущерба.

Установлено, что 16 января этого года на территории промзоны «Фосфорит», которая расположена в городе Кингисепп в Ленинградской области, в цеху сухого смешивания здания завода проводились ремонтные работы с применением электроинструмента. В итоге случился хлопок из-за возникновения пожара. Причиной горения послужило искра при ведении ремонта.

В результате пожара здание завода и здание, которе принадлежало другой компании, были полностью разрушены. Также частично повертелись несколько зданий рядом. Ущерб насчитывал 2,5 миллиона рублей, сообщили Gazeta.SPb в СУ СК РФ по Ленобласти.

Обвиняемые признали свою вину и возместили ущерб в полном объеме. Суд назначил штрафы: директору — 40 тысяч рублей, мастерам — по 30 тысяч рублей каждому.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Петербурге оштрафовали организацию за незаконное использование госимущества.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
ГСУ СК России по Петербургу пожар штраф
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