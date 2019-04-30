Президент «Мираторга» поддержал запрет на ввоз хамона на территорию РФ

Глава холдинга «Мираторг» Виктор Линник дал комментарий в интервью изданию «Forbes» относительно предложения Национальной мясной ассоциации.

Ранее представителями Национальной мясной ассоциации было предложено ввести запрет на ввоз на территорию Российской Федерации частными лицами мясной и молочной продукции из-за границы.

Линник отметил, что данная идея послужит хорошей мерой продовольственной безопастности России. Также он заметил, что предложение вряд ли будет приносить существенную прибыль представителям торговли в этой области.

По его словам, сам он никогда не привозил из-за рубежа продовольственные товары, которые попадают под продуктовое эмбарго.

Он подчеркнул, что хамон нужно есть в Испании, там где он производится.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что более 450 кг продуктов не пропустили через границу России.