Президент «Мираторга» поддержал запрет на ввоз хамона на территорию РФ

Ввоз хамона предложено запретить. Фото: Pixabay
Ввоз хамона предложено запретить. Фото: Pixabay

Глава холдинга «Мираторг» Виктор Линник дал комментарий в интервью изданию «Forbes» относительно предложения Национальной мясной ассоциации.

Ранее представителями Национальной мясной ассоциации было предложено ввести запрет на ввоз на территорию Российской Федерации частными лицами мясной и молочной продукции из-за границы.

Линник отметил, что данная идея послужит хорошей мерой продовольственной безопастности России. Также он заметил, что предложение вряд ли будет приносить существенную прибыль представителям торговли в этой области.

По его словам, сам он никогда не привозил из-за рубежа продовольственные товары, которые попадают под продуктовое эмбарго.

Он подчеркнул, что хамон нужно есть в Испании, там где он производится.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что более 450 кг продуктов не пропустили через границу России.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
Виктор Линник мироторг национальная мясная ассоциация
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Президент «Мираторга» поддержал запрет на ввоз хамона на территорию РФ