СК России снял фильм об отце и сыне, убитых при исполнении

Фильм «Мужское воспитание» рассказывает о реальных событиях, произошедших с династией следователей Кяровых. Отец и сын погибли при исполнении служебных обязанностей.

События происходили в Кабардино-Балкарской Республике в 2008-2012 годах.

Анатолий Султанович Кяров родился в Нальчике в 1957 году. В 24 года он уже пошел на службу в органы МВД СССР. Кяров старший в начале пути был оперуполномоченным районного отдела внутренних дел Нальчика. В 1990 закончил Академию МВД.

К 1999 году Анатолий Султанович дослужился до замначальника УБОП. Он занимался вопросами бандитизма, терроризма, экстремизма. Лично участвовал в операциях по задержанию вооруженных преступников и боевиков.

В 2004 году на него было совершено покушение: во дворе дома произошел подрыв. К счастью, никто не пострадал. После первого покушения, в 2005 году, Кяров был повышен до начальника Управления по борьбе с организованной преступностью. Участвовал в отражении нападения боевиков на Нальчик. В 2006 году президент РФ Владимир Путин наградил его орденом Мужества.

12 января 2008 года он был атакован террористами, которые совершили порядка 70 выстрелов в его автомобиль. Кяров скончался от попадания пули в голову. Главная версия убийства — это его активная работа по борьбе с экстремизмом. Он признан Героем РФ.

Сын Анатолия Кантемир Кяров пошел по стопам отца и также служил в правоохранительных органах, только в системе МВД России.

Кантемир был расстрелян в день рождения своей матери, 4 февраля 2012 года, в Нальчике. Он был следователем 2-го отдела по расследованию особо важных преступлений СУ СК РФ по Кабардино-Балкарской Республике. Он боролся с преступниками на Северном Кавказе. Кантемир был расстрелян в автомобиле, подобно судьбе своего отца.

В документальном фильме Анастасии Курылиной приводятся воспоминания старшего брата погибшего Кантемира. Он рассказывает о семейных традиция и о жизненном пути брата. О династии Кяровых делятся воспоминаниями коллеги и друзья.

Фильм можно посмотреть на YouTube.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Беглов вручил ключи от квартир ветеранам и бывшим узникам концлагерей.