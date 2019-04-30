Беглов вручил ключи от квартир ветеранам и бывшим узникам концлагерей

В новом жилье будут проживать 30 человек.

Об этом стало известно сегодня, 30 апреля. Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов на торжественной церемонии вручил документы и ключи от квартир для ветеранов Великой Отечественной Войны, а также для бывших узников концлагерей, передает ТАСС.

Глава города заявил, что для него большая честь поделиться такой радостной новостью. Также Беглов пообещал, что все ветераны, которые ждут своей очереди на получение жилья, переедут до конца 2019 года. Всего осталось заселить 77 человек. Врио губернатора отметил, что из бюджета уже выделены дополнительные средства, чтобы вручить всех обеспечить квартирами как можно скорей.

Беглов рассказал, что все жилье находится в хороших районах с развитой инфраструктурой, чтобы пожилые люди имели доступ к магазинам и аптекам.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что ветераны смогут бесплатно ездить в автобусах на майских праздниках.