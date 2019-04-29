Ветераны смогут бесплатно ездить в автобусах на майских праздниках

Они не будут платить, чтобы доехать из Ленинградской области до Санкт-Петербурга.

Об этом стало известно сегодня, 29 апреля. Власти региона распорядились, чтобы акция продлилась три дня – с седьмого по 10 мая. Бесплатно смогут ездить не только ветераны, но и их сопровождающие. Уточняется, что в акции участвуют автобусы, которые соединяют населенные пункты Ленинградской области с Санкт-Петербургом. Чтобы воспользоваться льготой, ветерану нужно будет продемонстрировать паспорт и удостоверение.

Инициатором проведения акция стало региональное управление по транспорту, которую поддержали 32 перевозчика.

В городском же транспорте акция пройдет седьмого, восьмого и девятого мая в трамваях и троллейбусах.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что объявлено время и места салюта на День Победы в Санкт-Петербурге. Его запустят при помощи специальных устройств и артиллерийских орудий с пляжа Петропавловской крепости.