Ветераны смогут бесплатно ездить в автобусах на майских праздниках

В Петербурге проживает около 125 тысяч ветеранов. Фото: pixabay.com
В Петербурге проживает около 125 тысяч ветеранов. Фото: pixabay.com

Они не будут платить, чтобы доехать из Ленинградской области до Санкт-Петербурга.

Об этом стало известно сегодня, 29 апреля. Власти региона распорядились, чтобы акция продлилась три дня – с седьмого по 10 мая. Бесплатно смогут ездить не только ветераны, но и их сопровождающие. Уточняется, что в акции участвуют автобусы, которые соединяют населенные пункты Ленинградской области с Санкт-Петербургом. Чтобы воспользоваться льготой, ветерану нужно будет продемонстрировать паспорт и удостоверение.

Инициатором проведения акция стало региональное управление по транспорту, которую поддержали 32 перевозчика.

В городском же транспорте акция пройдет седьмого, восьмого и девятого мая в трамваях и троллейбусах.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что объявлено время и места салюта на День Победы в Санкт-Петербурге. Его запустят при помощи специальных устройств и артиллерийских орудий с пляжа Петропавловской крепости.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
ветераны ленинградская область
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Замглавы Волосово ответит за затянувшуюся реконструкцию в школе
В Пушкине хулиган ради удовольствия решил помять припаркованный Volkswagen Polo
Смольный назвал самые чистые районы Петербурга
Петербург приобретет 470 внесезонных уборочных машин
Металлоискателю, которому оторвало кисть боеприпасом на Октябрьской ...
«Охта Молл» захлестнула волна эвакуаций
«Игру престолов» обвинили в плагиате русских народных сказок
Брошенный окурок в мусоропровод на Стойкости стал причиной серьёзного ...