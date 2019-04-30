Горящий автомобиль на КАД собрал пробку

Пока не уточняется, есть ли в результате происшествия пострадавшие.

Инцидент случился сегодня вечером, 30 апреля, на внешней стороне КАД – в сторону Софийской улицы загорелась машина. Обо всем рассказали очевидцы, которые поделились в социальных сетях снимками и видеозаписями. Петербуржцы не могут объяснить, с чего все началось и пострадал ли водитель. Они пишут, что «такой огонь огнетушитель не собьет».

«30 минут назад ехал, потушили, на эвакуаторе стояла»,

— рассказал один из пользователей «Вконтакте».

Известно, что из-за возгорания было затруднено движение.

К слову, судя по некоторым данным, автомобиль может сгореть всего за пять минут – после этого ничто нельзя будет восстановить.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что под Сосново почти сутки тушили мусорный полигон. Он начал дымиться еще днем 29 апреля, а перестал в обед 30 числа. Специалисты уверяют, что отходы горят практически каждое лето – это еще одна причина, по которой полигону требуется рекультивация.