Горящий автомобиль на КАД собрал пробку

Автомобиль уже потушили. Фото: https://vk.com/spb_today
Автомобиль уже потушили. Фото: https://vk.com/spb_today

Пока не уточняется, есть ли в результате происшествия пострадавшие.

Инцидент случился сегодня вечером, 30 апреля, на внешней стороне КАД – в сторону Софийской улицы загорелась машина. Обо всем рассказали очевидцы, которые поделились в социальных сетях снимками и видеозаписями. Петербуржцы не могут объяснить, с чего все началось и пострадал ли водитель. Они пишут, что «такой огонь огнетушитель не собьет».

«30 минут назад ехал, потушили, на эвакуаторе стояла»,

— рассказал один из пользователей «Вконтакте».

Известно, что из-за возгорания было затруднено движение.

К слову, судя по некоторым данным, автомобиль может сгореть всего за пять минут – после этого ничто нельзя будет восстановить.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что под Сосново почти сутки тушили мусорный полигон. Он начал дымиться еще днем 29 апреля, а перестал в обед 30 числа. Специалисты уверяют, что отходы горят практически каждое лето – это еще одна причина, по которой полигону требуется рекультивация.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
автомобиль кад пожар пробка
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Путин заменил посла России в Белоруссии
Горящий автомобиль на КАД собрал пробку
Петербуржцев вывели из театра Ленсовета
Владельцы «Голос. Дети» обеспокоены скандалом вокруг шоу
Под Сосново почти сутки тушили мусорный полигон
Фабрику «Георг Ландрин» сделали памятником регионального значения
Смольный прокомментировал загрязнение Орловского карьера
«Новую Голландию» эвакуировали из-за сообщений о бомбе