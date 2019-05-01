В Петербурге найдены три угнанных ранее авто

Все три автомобиля переданы в руки владельцев. Фото: Рixabay

Все три автомобиля переданы в руки владельцев. Фото: Рixabay

Один из автомобилей владельцу удалось найти через социальную сеть «Вконтакте». Об этом 39-летний мужчина рассказал сотрудникам полиции Приморского района в среду, 1 мая. Раннее похищенная «Газель» оказалась припаркованной у дома № 10 по проспекту Солидарности. После осмотра машину передали владельцу под сохранную расписку.

Во вторник, 30 апреля, у дома № 6 по улице Советской полицейскими был обнаружен «Ford Smax». О пропаже автомобиля владелец обращался в полицию Всеволожского района еще в декабре.

В этот же день в полицию Калининсокго района обратился 31-летней мужчина, который сообщил, что обнаружил у дома № 27 по улице Мытненской автомобиль марки «Мазда 6». Как оказалось, машина была ранее украдена с проспекта Просвещения.

После осмотра автомобиль был передан владельцу под сохранную расписку. По всем фактам были возбуждены уголовные дела по части ,3 статьи 158 УК РФ (кража).

Полицейские проводят проверку, направленную на установление всех обстоятельств произошедшего.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что двоих угонщиков дорогой иномарки задержали в Ленобласти.