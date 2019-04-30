В Красносельском районе обокрали аптеку

Один из мужчин, пока продавец не видел, обчистил сейф. Фото: Pixabay
Один из мужчин, пока продавец не видел, обчистил сейф. Фото: Pixabay

Сейчас сотрудники правоохранительных органов разыскивают злоумышленников.

Инцидент случился в Красносельском районе Санкт-Петербурга в аптеке на Петергофском шоссе, расположенной в доме номер 51 корпус 2. По предварительным данным, в магазин пришли двое – один из лжепокупателей отвлекал внимание продавца, а другой в этот момент отыскал сейф и вытащил оттуда все содержимое. После злоумышленники скрылись с места происшествия. В сеть уже попало видео с моментом преступления, передает издание «Невские новости». На нем видно, как мужчина в синей куртке достает из сейфа деньги и кладет их себе в карман. К слову, он даже не скрывал лицо – его как раз-таки совсем не рассмотреть.

Не уточняется, в какую сумму оценен ущерб.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что на станции Волковская двое мигрантов избили петербуржца кастетом и обокрали. Пострадавший ожидал свою электричку в одиночестве, чем и решили воспользоваться иностранные граждане.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
аптека кража красносельский район
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Зеленский извинился за видео с плачущим Кадыров
На Петергофском шоссе сбит велосипедист
В Красносельском районе обокрали аптеку
Специалисты составили список новых профессий в России
В Петербурге планируют привить 37 тысяч человек против энцефалита
В Сестрорецке спасают лягушек от верной смерти
Дзюба рассказал о своем самочувствии после травмы
Путин заменил посла России в Белоруссии