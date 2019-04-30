Смольный выселил кафе, парикмахерскую и продуктовый

Власти отправились в рейд против незаконной торговли в преддверии майских праздников.

Об этом стало известно 30 апреля. Они отправились на Лиговский проспект, где обнаружили кафе, нелегально занимающее помещение. Владельцы наотрез отказывались съезжать, поэтому их выселяли силой.

На проспекте Ветеранов Комитет по контролю за имуществом нашел парикмахерскую, которая решила не спрашивать разрешения – можно ли открыть на первом этаже жилого дома ИП. Теперь хозяин лишился дохода.

Во вторник освободился также один из магазинов «Великолукского мясокомбината» на улице Рубинштейна, который покинул помещение добровольно. К слову, переезд должен был состояться еще семь лет назад – именно тогда перестал действовать договор аренды.

На этом ведомство не остановилось и освободило еще три участка в разных районах города.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в ККИ рассказали, почему ограждения во дворах так беспокоят петербуржцев.