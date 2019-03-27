В ККИ рассказали, почему ограждения во дворах так беспокоят петербуржцев

Петербуржцы в 2019 году всё чаще жалуются в Комитет по контролю за имуществом на то, что на их придомовых территориях появляются конструкции, мешающие проходу. Но есть и более серьезная часть проблемы – ограждения могут стать причиной чьей-то смерти, если у экстренных служб не получится из-за них проехать к месту происшествия.

К незаконным ограждениям, рассказали Gazeta.SPb в Комитете по контролю за имуществом Санкт-Петербурга, относятся шлагбаумы, ограждения, блокираторы, бетонные сферы и другие сооружения, установленные самовольно. Они, по словам председателя Комитета по контролю за имуществом Андрея Короткова, во-первых, ограничивают доступ к территориям, прилегающим к многоквартирным домам, как для самих людей, так и для оперативных и аварийных служб, полиции, скорой помощи. Не могут даже проехать службы ЖКХ для уборки придомовых территорий. Всё это создает дискомфорт для всех жильцов дома, а порой может угрожать их жизни.

«Бесконтрольная самовольная установка оградительных сооружений может стать причиной блокировки подъезда специальных служб, а как следствие, стать причиной угрозы жизни и здоровья граждан или порчи их имущества», – замечает председатель комитета.

Во-вторых, такие конструкции изначально не соответствуют требованиям безопасности. В частности, нарушители не предоставляют администрации района и службам ЖКХ дубликаты ключей от своего ограждения, чтобы в случае чрезвычайной ситуации службы смогли бы открыть ограждение и проехать.

Кроме того петербуржцы обращаются в комитет, по мнению Андрея Короткова, еще по одной причине. Дело в том, что самовольные ограждения ставят в привилегированное положение одних жильцов по отношению к другим, хотя все имеют одинаковое право на эту территорию.

Демонтажу незаконного ограждения предшествует жалоба от граждан или организации. После проверки комитет предупреждает землепользователя об освобождении участка – уведомлением, объявлением на самом ограждении и на сайте городской администрации. Если нарушитель ничего не делает, ККИ направляет заявку на демонтаж конструкции в СПб ГБУ «Центр повышения эффективности использования государственного имущества» – и незаконное ограждение ликвидируется.