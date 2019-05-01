На Ленсовета автобус снес маршрутке дверь

ДТП у метро
ДТП у метро "Звездная". Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб»

В Московском районе Петербурга на улице Ленсовета водитель автобуса, обгоняя маршрутку, при столкновении снес ей дверь со стороны водителя. Пострадавших нет.

ДТП произошло в среду, 1 мая, у станции Петербургского метрополитена «Звездная». Об этом сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в «ВК».

На место происшествия уже выехали сотрудники ГИБДД.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в ДТП пострадала женщина. Инцидент случился поздно вечером 29 апреля на Петроградской стороне. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте».

Они уверяют, что участниками аварии стали троллейбус и «Субару». По предварительным данным, виновницей ДТП стала водитель автомобиля, который въехала в общественный транспорт.

Владимир Колодчук, Gazeta.SPb
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