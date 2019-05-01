В ДТП на трассе “Кола” в Ленобласти пострадали два ребенка

Всего госпитализированы пять человек. Фото: https://vk.com/dorinspb

Всего госпитализированы пять человек. Фото: https://vk.com/dorinspb

Водитель Hyundai не пропустил встречный автомобиль при повороте.

После неудачного поворота налево на трассе “Кола” в больницу попало пять человек, сообщили Gazeta.SPb в ГИБДД Ленинградской области 1 мая.

Видео: ГИБДД

Авария произошла в Кировском районе Ленобласти около 15:30 на 60-ом км. Пожилой мужчина за рулем Hyundai Santa Fe не стал пропускать встречную машину, когда поворачивал. В итоге в него влетела KIA Ceed.

В ДТП пострадали пять человек — водители и пассажиры KIA, молодая женщина и двое детей: одному из них 9 лет, второму 6, передают инспекторы.

Водители обеих машин, по информации ГИБДД Ленобласти, родились в 1946-ом; впрочем, учитывая обстоятельства, вряд ли их это сблизит.

В Ленобласти вчера зарегистрировали 59 дорожных аварий — всего пострадало шесть человек.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Петербурге во дворе сбили ребенка.