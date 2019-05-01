Машина сбила школьника во дворе дома на Светлановском

На дворовых территориях скорость машин не должна превышать 20 км/час. Фото: pixabay.com

На дворовых территориях скорость машин не должна превышать 20 км/час. Фото: pixabay.com

Медики называют состояние 12-летнего мальчика тяжелым.

В Калининском районе Петербурга Opel сбил школьника 12 лет, сообщили Gazeta.SPb в Госавтоинспекции города 1 мая. Несчастье произошло около 5 часов дня в дворе дома на Светлановском проспекте Санкт-Петербурга .

За рулем машины сидел мужчина 36-ти лет. Мальчик в тяжелом состоянии, а сотрудники ГИБДД Петербурга выясняют обстоятельства аварии.

Согласно ПДД, во дворовых территориях скорость машин не должна превышать 20 км/час. Водитель всегда обязан уступать дорогу пешеходам.

Вчера в Санкт-Петербурге по данным ГИБДД произошло 361 ДТП — в больницу попали 11 человек, трое из них несовершеннолетние. При этом никто не погиб.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что курьера Яндекс.Еды сбили в Петербурге, когда он ехал на велосипеде.