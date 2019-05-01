В BMW наркокурьера в Петербурге нашли 1,7 кг мефедрона

Уголовное дело в Пушкинском отделе ОМВД уже возбудили. Фото: pixabay.com
Уголовное дело в Пушкинском отделе ОМВД уже возбудили. Фото: pixabay.com

В полиции считают его членом группы наркоторговцев, орудующей в Петербурге.

Полицейские задержали 30-летнего мужчину с крупной партией запрещенных веществ, сообщили Gazeta.SPb в МВД Санкт-Петербурга 1 мая. В салоне его машины BMW нашли 1,7 кг мефедрона.

В МВД Петербурга считают, что мужчина является членом группы преступников, которые продают наркотики через Интернет. Сейчас полицейские выясняют личности его сподвижников и пытаются выяснить, как они продают товар и сколько им уже удалось реализовать.

В СО ОМВД Пушкинского района Санкт-Петербурга уже возбудили уголовное дело. О приговоре сейчас говорить рано — но судя даже по одной из статей, мужчина получит как минимум 8 лет.

Мефедрон запрещен в РФ с 2010 года.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Резника посылают сдать анализы на наркотики.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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