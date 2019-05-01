Управлявший катером в Финском заливе может получить до 7 лет тюрьмы

Спустя три дня мужчине предъявили обвинение. Фото: pixabay.com
Спустя три дня мужчине предъявили обвинение. Фото: pixabay.com

Одна из пассажирок умерла в больнице, еще одного продолжают искать — и вряд ли найдут.

Водителю катера, который потерпел бедствие вечером 27 апреля, предъявили обвинение, сообщили в СЗ СУ на транспорте СК Санкт-Петербурга 1 мая. Мужчину обвиняют в нарушении использования катера, из-за чего погибли люди.

В комитете Петербурга передают, что судно перевернулось у берегов Канонерского острова Санкт-Петербурга. Один из пассажиров пропал, спасенная женщина умерла в больнице.

По статье, которую вменили мужчине, он может получить от 5 лет работ до 7 лет тюрьмы.

С катера в Финском заливе спасли восемь человек, сообщили в ГУ МЧС Санкт-Петербурга. Пропавших в первый вечер искали 18 катеров и около полусотни человек. Ранее Gazeta.SPb сообщила, что судно нашли. Катер, судя по данным СМИ, не был официально зарегистрирован.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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