Сторонники Навального арестованы петербургским судом

Причиной задержания двоих сторонников Навального Александра Шуршева и Андрея Пивоварова стало незаконное поведение на первомайском шествии.

Мужчин приговорили к 10 суткам ареста за попытку превратить петербургскую первомайскую демонстрацию в несогласованный митинг. Шуршев и Пивоваров были задержаны прям во время шествия.

Как сообщили Gazeta.SPb в пресс-службе судов Петербурга, приговор выносил Невский районный суд. Обвиняемые сразу после заседания суда подали апелляции.

По мнению суда, Александр Шуршев и Андрей Пивоваров стали провокаторами, пытаясь провести свою акцию в колонне оппозиции. Другими словами, они пытались устроить несогласованный митинг.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что депутаты Госдумы и ЗакСа посылают Максима Резника сдать анализы на наркотики и алкоголь. Милонов и Анохин дали комментарий.