На Лиговском проспекте каршеринговое авто снесло светофор

Авария произошла сегодня ночью, с 1-го на 2-е мая, на Лиговском проспекте Санкт-Петербурга. Водитель автомобиля врезая в светофор.
Водитель каршерингового автомобиля от сервиса «Яндекс.Драйв» по неизвестной причине не справился с управлением транспортным средством. О происшествии сообщили очевидцы, отметив, что автомобиль не смог удержаться в границах размеченных полос.
В результате автомобиль на приличной скорости врезался в светофор. Столб немного наклонился, но не упал. Сильнее в данной аварии пострадал сам автомобиль.
Сотрудники ГИБДД приехали на метро происшествия уже чрез пару минут после ДТП, сообщают очевидцы. Данных о пострадавших не поступало. На данный момент сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства произошедшего.
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