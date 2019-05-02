На Лиговском проспекте каршеринговое авто снесло светофор

Информации о пострадавших нет. Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / ВК

Информации о пострадавших нет. Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / ВК

Авария произошла сегодня ночью, с 1-го на 2-е мая, на Лиговском проспекте Санкт-Петербурга. Водитель автомобиля врезая в светофор.

Водитель каршерингового автомобиля от сервиса «Яндекс.Драйв» по неизвестной причине не справился с управлением транспортным средством. О происшествии сообщили очевидцы, отметив, что автомобиль не смог удержаться в границах размеченных полос.

В результате автомобиль на приличной скорости врезался в светофор. Столб немного наклонился, но не упал. Сильнее в данной аварии пострадал сам автомобиль.

Сотрудники ГИБДД приехали на метро происшествия уже чрез пару минут после ДТП, сообщают очевидцы. Данных о пострадавших не поступало. На данный момент сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства произошедшего.

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