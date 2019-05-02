В Петербурге женщину изнасиловал и избил коллега

В доме 4 по улице Анисимова в Колпинском районе Санкт-Петербурга пострадавшая распивала алкогольные напитки в компании своего коллеги.

Накануне в одно из отделений полиции Петербурга обратилась 46-летняя женщина с заявлением об изнасиловании. Она сообщила сотрудникам правоохранительных органов о том, что над ней надругались и избили.

По словам пострадавшей, за день до обращения в полицию она с 11:00 часов дня до 19:00 часов вчера находилась в квартире в компании своего знакомого коллеги. Они вместо употребляли алкоголь.

После этого подозреваемый нанес ей множество ударов и совершил насильственные действия сексуального характера. Женщина была госпитализирована около 01:30. Медицинские работники зафиксировали у нее множественные гематомы головы, тела и конечностей, а также черепно-мозговую травму.

Подозреваемый задержан у себя дома. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье об изнасиловании.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что на “Площади Восстания” стильная девушка наставила на мужчину пистолет.